Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ россиян, которые получают меньше двух минимальных размеров оплаты труда.

В Госдуме предложили освободить бедных россиян от НДФЛ

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