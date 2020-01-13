Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Парламентарии считают, что законопроект об освобождении от НДФЛ граждан с доходом менее двух МРОТ поспособствует экономическому росту в стране за счет увеличения покупательной способности населения, информирует RT.

Россиян с низким доходом предложили освободить от НДФЛ

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