Экономика

РИА ОренбуржьеРИА ОренбуржьеРоссиян с низким доходом предложили освободить от НДФЛ

Парламентарии считают, что законопроект об освобождении от НДФЛ граждан с доходом менее двух МРОТ поспособствует экономическому росту в стране за счет увеличения покупательной способности населения, информирует RT.
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с чего всё началось

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости12 января в 16:06

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Власть уже не верит в экономический рост: об отмене НДФЛ для малоимущих

REGNUMвчера в 05:36

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Известия12 января в 21:09

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ru12 января в 17:30

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБК12 января в 17:25

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Lenta.ru12 января в 17:13

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАСС12 января в 16:07

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новости12 января в 16:06
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Общество

Путин поручил выдавать маткапитал при рождении первенца

Коммерсантъ 04:20
Общество

Мальта опубликовала список обладающих «золотыми паспортами» россиян

Правительство Мальты опубликовало список лиц, получивших так называемые золотые паспорта, пишет РБК.
RT на русском 04:37
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СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик

Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 07:54
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Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv вчера в 14:46
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru вчера в 17:39
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Армия и оружие

В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

Lenta.ru вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
Происшествия

В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Российская газета 03:21
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Политика

Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Вести.Ru вчера в 20:41
Политика

Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

Российская газета 00:31
Экономика

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС 13 января в 21:32
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Энергетика

Минэнерго Казахстана получило от Белоруссии запрос на поставки нефти

Обсуждение вопроса о поставке казахстанской нефти в Белоруссию планируется провести до 20 января, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
Известия 03:27
Происшествия

Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Известия 03:55
Энергетика

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Ведомости вчера в 16:33
Происшествия

В школы и детские сады Екатеринбурга поступили сообщения о минировании

В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании детские сады и школы усилили контроль пропускного режима.
Коммерсантъ Екатеринбург 04:31
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Газета.Ru 02:58
Общество

На Филиппинах объявлен режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

13.01.2020 На Филиппинах вулкан Тааль выбросил столб пепла, который образовал над кратером шлейф высотой от 9 до 14 км. Власти страны планируют эвакуировать 200 тыс. человек, передает Bloomberg, так как уверены: извержение неизбежно.
Портал Поиск 13 января в 03:43
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала откровенное фото в инстаграме

Откровенный образ Татьяны одним поклонникам понравился (некоторые даже назвали его смелый и пикантным), а другим нет.
Независимый публицист вчера в 09:26
Политика

WSJ: США могут урезать военную помощь Ираку

Соединенные Штаты Америки могут урезать военную помощь Ираку, сообщает газета The Wall Street Journal.
Мой Брянск вчера в 23:06
Автоспорт

Десятый этап Дакара-2020 остановлен

Autosport.com.ru 04:22
Энергетика

«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь

Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
ГЛАС.RU 04:27
Происшествия

В Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с автокраном

Автобус сообщением Тюмень - Тобольск (маршрут номер 555) сегодня утром столкнулся с автокраном на 174 километре федеральной трассы в Тобольском районе.
Российская газета 03:44
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Экономика

Центробанк РФ банкротит банк, утративший капитал из-за хищений

Среди оснований была утрата собственного капитала «вследствие хищения значительной части активов».
REGNUM вчера в 19:28
Авто

УАЗ представил «антарктический» УАЗ «Патриот»

УАЗ представил новую лимитированную версию УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, посвященную 200-летию открытия Антарктиды в 1820 году.
Автоновости дня 02:56
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