Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости12 января в 16:06

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Освобождение от НДФЛ: гражданам понравится, властям нет

REGNUM13 января в 03:56

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новости12 января в 16:06

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ru12 января в 17:30

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБК12 января в 17:25

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Lenta.ru12 января в 17:13

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАСС12 января в 16:07

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Известия12 января в 21:09
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Политика

Путин предложил изменить Конституцию

1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Lenta.ru 06:04
Общество

Путин призвал увеличивать количество бюджетных мест в вузах

Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в вузах страны.
ПолитРоссия 04:42
Наука

ФМРТ сделали одновременно двоим

Несмотря на ограничения (чистота сигнала была ниже по сравнению со стандартным фМРТ), ученым удалось визуализировать активность речевых центров мозга, а также сенсомотороной коры во время эксперимента.
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Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Общество

После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы

Московский Комсомолец 04:11
Общество

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Московский Комсомолец 06:12
Шоу-бизнес

Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей

Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом.
News.ru вчера в 16:27
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Ведомости 05:18
Автоспорт

Десятый этап ралли «Дакар» завершили досрочно из-за погодных условий

Десятый этап ралли-рейда "Дакар", проходящего в Саудовской Аравии, был завершен досрочно из-за ухудшения погодных условий, об этом сообщается в официальном микроблоге гонки в Twitter.
РИА Новости 04:08
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
RT на русском вчера в 23:24
Политика

Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Lenta.ru вчера в 03:45
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Кино

Авторы фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры

Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
ToDay News Ufa вчера в 19:51
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России

Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Pravda.Ru 05:58
Политика

Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

Вести.Ru 01:52
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Политика

Путин предложил развивать раздельный сбор мусора

«Нужно кардинально снизить объём отходов на полигонах», — подчеркнул Путин.
REGNUM 05:00
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Футбол

Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
Спорт-Экспресс вчера в 20:53
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13 января в 13:14
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
Политика

Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса

Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
РЕН ТВ 05:19
Гаджеты

В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Astera 04:11
Экономика

Российский министр отказался считать Европу независимой

Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
Lenta.ru 03:22
Здоровье

Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время 13 января в 09:42
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Политика

Бганба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей президента, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 января в 10:44
Происшествия

В Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД

Петербургский городской суд вынес решение по жалобе двух бывших сотрудников ГИБДД Александра Мишенина и Андрея Криулина на обвинительный приговор.
Gazeta.SPb 05:34
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