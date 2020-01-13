Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Депутаты от ЛДПР предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Политика Путин предложил изменить Конституцию 1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.

Наука ФМРТ сделали одновременно двоим Несмотря на ограничения (чистота сигнала была ниже по сравнению со стандартным фМРТ), ученым удалось визуализировать активность речевых центров мозга, а также сенсомотороной коры во время эксперимента.

Общество Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).

Политика Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.

Футбол Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм» Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.

Экономика Российский министр отказался считать Европу независимой Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».

Здоровье Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.

Общество Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.