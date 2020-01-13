Экономика

9111.ru9111.ruРоссиян с доходом ниже двух МРОТ предложили освободить от НДФЛ

В Госдуме предложили освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россиян с доходом ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР.
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Комсомольская правдавчера в 19:01
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