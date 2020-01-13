Экономика
Южный ФедеральныйРоссиян с доходом менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ
Депутатами Государственной думы от фракции ЛДПР разработан проект закона, в соответствии с которым россияне, чьи доходы составляют менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Читать в источнике
Оценить433
с чего всё началось
Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новости12 января в 16:06
Подробнее о событии
Показать все источники
В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ
ТАСС12 января в 16:07
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 01:47, Ашберн
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Энергетика
Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти, заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
Политика
Лавров объяснил отказ России от доллара агрессивной политикой США
Лавров заявил, что Вашингтон злоупотребляет тем, что доллар является мировой резервной валютой.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Футбол
Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана
Авто
Новый Toyota RAV4, Forester и Outlander: большой тест кроссоверов
Какие обогревы и подогревы есть у каждого из участников теста, какими полноприводными трансмиссиями они располагают, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Toyota RAV4, Subaru Forester и Mitsubishi Outlander вы найдете тут.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
В Тюмени маршрутный микроавтобус «Газель» въехал в столб, в результате чего пострадали семь человек.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Общество
Россиянам пообещали теплую раннюю весну
Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Единоборства
Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
Экономика
Минпромторг предложил снизить долю отечественных лекарств на рынке
Минпромторг РФ предлагает снизить долю отечественных лекарств на российским рынке.
Хоккей
Овечкин назвал историческим моментом попадание в топ-10 снайперов НХЛ
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ждёт момента выхода на 10-е место в списке снайперов НХЛ.
Общество
Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Политика
На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд
США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).
Технологии
Стали известны цены на Spotify в России
Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой
Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Армия и оружие