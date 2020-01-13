Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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URA.Ruвчера в 17:30

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Комсомольская правдавчера в 19:01

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАССвчера в 16:07

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новостивчера в 16:06
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
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