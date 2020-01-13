Экономика

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, чья зарплата не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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с чего всё началось

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 16:06

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В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Известиявчера в 21:09

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ruвчера в 17:30

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новостивчера в 16:06

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Lenta.ruвчера в 17:13

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАССвчера в 16:07

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБКвчера в 17:25

В Госдуме запросили позицию правительства РФ на отмену НДФЛ для бедных

REGNUMвчера в 16:00
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Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика

В Австрии выступили против санкций по «Северному потоку — 2»

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 22:27
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Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru вчера в 10:06
Происшествия

Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину

Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
Российская газета вчера в 13:10
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 11 января в 18:18
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

REGNUM вчера в 03:49
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой

Тринадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, самостоятельно вернулась домой, сообщает в понедельник пресс-служба городского УМВД.
РИА Новости 00:38
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня вчера в 07:41
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro 11 января в 17:36
Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Известия вчера в 21:17
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
РБК 00:00
Происшествия

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Известия вчера в 08:35
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

Интерфакс 00:45
Киберспорт

Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января

Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
Игромания.ру вчера в 14:00
Общество

В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Шоу-бизнес

Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации

Московский Комсомолец вчера в 08:25
Происшествия

В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
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Наука

Зеленый чай в определенных количествах приводит к продлению жизни

Зеленый заварной чай в больших количествах приводит к продлению жизни человека.
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Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Динамо»

Как стало известно Sport24, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в московском «Динамо».
Sport24.ru вчера в 17:22
Единоборства

Макгрегор за бой с Серроне получит пять миллионов евро

Советский спорт 11 января в 07:02
Энергетика

Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI

Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
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Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный летом прошлого года за коррупцию, мог получать ежемесячные взятки от группы компаний.
Российская газета вчера в 23:41
Экономика

ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

Газета.Ru вчера в 14:43
Общество

Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах

По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Общество

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса

Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Kleo.ru вчера в 05:08
Здоровье

Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям

Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
РИА Новости вчера в 16:34
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