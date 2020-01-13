Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Здоровье Нидерланды накрыла мода на смерть Добровольный уход из жизни с помощью врача практиковался в Нидерландах еще задолго до принятия в 2002 году нашумевшего закона об эвтаназии.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Экономика Правительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем» Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Футбол ЦСКА проведёт 10 матчей на зимних сборах ЦСКА на официальном сайте огласил расписание зимних сборов клуба. Все три сбора московский клуб проведёт в испанском городе Кампоаморе.

Кино «Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар» Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).

Происшествия Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.

Политика МВД Грузии изучит заявление Саакашвили о свержении власти в стране МВД Грузии проведет следственные мероприятия касательно заявления бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили о возможном свержении власти в стране в июне 2019 года.

Экономика Россия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз Экспорт коньяка из России за семь месяцев 2019 года в натуральном выражении вырос в 14,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достиг 81,2 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, равна 10 л). Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России.

Здоровье Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.

Политика Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.

Общество В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы Первый салют в 2020 году в Москве будет дан в честь 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск, в небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Происшествия СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.