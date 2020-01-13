Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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с чего всё началось

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 16:06

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В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ruвчера в 17:30

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Известиявчера в 21:09

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Комсомольская правдавчера в 19:01

Палка о двух концах: освобождение от НДФЛ малоимущих

REGNUM07:45

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБКвчера в 17:25

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАССвчера в 16:07

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новостивчера в 16:06
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 10:07, Ашберн
Здоровье

Нидерланды накрыла мода на смерть

Добровольный уход из жизни с помощью врача практиковался в Нидерландах еще задолго до принятия в 2002 году нашумевшего закона об эвтаназии.
Взгляд.ру 03:14
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В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Lenta.ru 07:59
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия

Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина

В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Известия 07:52
Экономика

Правительство Москвы получило контроль над «Мосметростроем»

Департамент городского имущества Москвы с 12 декабря владеет 51% акций в АО «Мосметрострой», которое получает подряды на строительство метро, тоннелей, мостов и железных дорог, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
РБК 08:02
Общество

Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»

РБК 07:21
Футбол

ЦСКА проведёт 10 матчей на зимних сборах

ЦСКА на официальном сайте огласил расписание зимних сборов клуба. Все три сбора московский клуб проведёт в испанском городе Кампоаморе.
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Кино

«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»

Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
ТАСС 09:05
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

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Футбол

«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»

Евро-футбол.ру вчера в 17:01
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У легендарного «Молчания ягнят» появится спин-офф

Телеканал CBS намерен выпустить спин-офф оскароносного триллера "Молчание ягнят". Об этом сообщает журнал Variety.
Life.ru 07:29
Происшествия

Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий

В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Российская газета 09:20
Политика

МВД Грузии изучит заявление Саакашвили о свержении власти в стране

МВД Грузии проведет следственные мероприятия касательно заявления бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили о возможном свержении власти в стране в июне 2019 года.
Известия 08:24
Общество

Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Вести.Ru 08:13
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
РБК 06:34
Общество

«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов

«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
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Экономика

Россия увеличила экспорт коньяка почти в 15 раз

Экспорт коньяка из России за семь месяцев 2019 года в натуральном выражении вырос в 14,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достиг 81,2 дал (одна из объемных основных мер в виноделии, равна 10 л). Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России.
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Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
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Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть

Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
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Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Происшествия

Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу

Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы.
Российская газета 08:20
Здоровье

Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время 09:42
Здоровье

Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения

Советами о правильном питании для желающих сбросить вес поделилась врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Экономика сегодня вчера в 02:37
Общество

Принцы Уильям и Гарри опровергли информацию о ссорах

Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сведения о сложностях в их отношениях, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 10:02
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Microsoft порекомендовал пользователям Windows 7 обновить ПК

Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
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Политика

Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Известия вчера в 15:47
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В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы

Первый салют в 2020 году в Москве будет дан в честь 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск, в небо запустят около трех тысяч праздничных фейерверков, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
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СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
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Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
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Политика

Эрдоган примет участие в саммите по Ливии в Берлине

Переговоры между Россией и Турцией относительно конфликта в Ливии проходят в положительном ключе, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 13 января, сообщает ТАСС.
Красная весна 09:09
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