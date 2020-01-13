Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

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