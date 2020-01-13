Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Жителей России, чей доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости12 января в 16:06

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Отмена НДФЛ для бедных: не исключён рост налогов на остальных граждан

REGNUMвчера в 06:55

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАСС12 января в 16:07

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Комсомольская правда12 января в 19:01

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ru12 января в 17:30

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБК12 января в 17:25

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Известия12 января в 21:09

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новости12 января в 16:06
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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РИА Новости вчера в 19:55
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Экономика

В «РусГидро» переворачивают активы

По оценкам аналитиков, обратная схема владения дальневосточными активами позволит "РусГидро" увеличить дивидендные выплаты до 50 – 70 млрд руб. в год.
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Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов.
Российская газета вчера в 21:30
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Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
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РБК вчера в 21:26
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Загрязнение реки Ангара жидкими отходами зафиксировано в Иркутске.
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Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения

Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
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Пентагон опасается конкуренции со стороны России и Китая

Пентагон опасается конкуренции со стороны России и Китая.
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СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

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Край справедливости вчера в 06:23
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Налет времени, патина и изысканность в костюмах фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Работа над трилогией «Звездных войн» была сложной, но интересной.
Tvkinoradio.ru 12 января в 06:00
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Пока что представлены только две модели: Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U.
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Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
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В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках

Сотрудники Госдепартамента США, которые занимаются вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на диппредставительства Соединенных Штатов.
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Общество

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В 2019 году лишь 33,9% заявок на необеспеченные кредиты и кредитные карты привели к выдаче ссуды.
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Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 12 января в 15:27
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Издание предположило, что Apple выпустит 13-дюймовый MacBook Pro (модель A2289) с обновленной клавиатурой Magic Keyboard, в основу которой ляжет ножничный механизм (scissor switches).
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