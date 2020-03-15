Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом сообщили ТАСС в субботу, 14 марта, в компании-судовладельце, международном круизном операторе Costa Crociere.

Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Здоровье Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.

Политика Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.

Общество Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.

Футбол «Сочи» с Кокориным примет «Краснодар» Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).

Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Энергетика Глава ВТБ прогнозирует стабилизацию цен на нефтяном рынке Текущая ситуация на нефтяном рынке не выгодна ни Саудовской Аравии, чей бюджет строится на цене черного золота от 65 долларов, ни США, где сланцевая нефть стоит около 40 долларов, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с ЕС из-за коронавируса Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение с Европейским союзом из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Общество Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.