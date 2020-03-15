Коронавирус
ИзвестияРоссиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом сообщили ТАСС в субботу, 14 марта, в компании-судовладельце, международном круизном операторе Costa Crociere.
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«Водкой моем руки»: Пассажир рассказал о настроениях на карантинном лайнере
Комсомольская правдавчера в 13:55
Коронавирус выявлен у двух пассажиров на борту лайнера Costa Magica в Карибском море
Интерфакс13 марта в 10:09
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Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Финансы
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Политика
В китайском МИДе допустили занесение коронавируса в КНР из США
Представитель китайского МИДа задался вопросами, когда в США появился «нулевой пациент», сколько человек инфицировано и в какие больницы они госпитализированы.
Общество
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан
Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
Футбол
«Сочи» с Кокориным примет «Краснодар»
Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Футбол
Президент «Урала» считает, что футболисты «Зенита» катком прошлись по его команде
Футболисты екатеринбургского "Урала" попали под каток петербургского "Зенита" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Здоровье
В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек
В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Энергетика
Глава ВТБ прогнозирует стабилизацию цен на нефтяном рынке
Текущая ситуация на нефтяном рынке не выгодна ни Саудовской Аравии, чей бюджет строится на цене черного золота от 65 долларов, ни США, где сланцевая нефть стоит около 40 долларов, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с ЕС из-за коронавируса
Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение с Европейским союзом из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Армия и оружие
За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Футбол
Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Армия и оружие
Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку
При модернизации фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.