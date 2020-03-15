Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом сообщили ТАСС в субботу, 14 марта, в компании-судовладельце, международном круизном операторе Costa Crociere.
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Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Известия02:21

«Водкой моем руки»: Пассажир рассказал о настроениях на карантинном лайнере

Комсомольская правдавчера в 13:55

«Сейчас отправимся в Москву»: пассажиры Costa Magica дождались возвращения на родину

ТК Звезда04:39

Пассажиров круизного лайнера Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в Гваделупе

ТАССвчера в 13:05

Россиян отпустили с «заболевшего» лайнера Costa Magica. Коронавирус до них не добрался

Телеканал 360°05:12

Бразилия запретила морские круизы из-за коронавируса

РИА Новости13 марта в 16:49

Коронавирус выявлен у двух пассажиров на борту лайнера Costa Magica в Карибском море

Интерфакс13 марта в 10:09
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Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 05:30
Политика

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
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Финансы

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета вчера в 23:00
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В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
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В китайском МИДе допустили занесение коронавируса в КНР из США

Представитель китайского МИДа задался вопросами, когда в США появился «нулевой пациент», сколько человек инфицировано и в какие больницы они госпитализированы.
РБК 12 марта в 17:43
Общество

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан

Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
ТАСС 04:02
Футбол

«Сочи» с Кокориным примет «Краснодар»

Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).
ГЛАС.RU 01:32
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 01:10
Футбол

Президент «Урала» считает, что футболисты «Зенита» катком прошлись по его команде

Футболисты екатеринбургского "Урала" попали под каток петербургского "Зенита" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 05:26
Общество

Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Вести.Ru 04:09
Здоровье

В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек

В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2.
Известия 03:39
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Энергетика

Глава ВТБ прогнозирует стабилизацию цен на нефтяном рынке

Текущая ситуация на нефтяном рынке не выгодна ни Саудовской Аравии, чей бюджет строится на цене черного золота от 65 долларов, ни США, где сланцевая нефть стоит около 40 долларов, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
ПолитРоссия 03:12
Транспорт

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
РИА Новости 05:29
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Единоборства

Глава UFC Уайт: бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится

Газета.Ru 05:24
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В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС из-за коронавируса

Россия с 16 марта временно ограничивает авиасообщение с Европейским союзом из-за коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 13 марта в 13:12
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

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Армия и оружие

За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР

Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт 13 марта в 07:48
Футбол

Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Российская газета 02:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело вчера в 01:53
Армия и оружие

Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку

При модернизации фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.
Известия 13 марта в 17:01
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
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