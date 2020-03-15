Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом сообщили ТАСС в субботу, 14 марта, в компании-судовладельце, международном круизном операторе Costa Crociere.
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Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Известия02:21

«Водкой моем руки»: Пассажир рассказал о настроениях на карантинном лайнере

Комсомольская правдавчера в 13:55

«Сейчас отправимся в Москву»: пассажиры Costa Magica дождались возвращения на родину

ТК Звезда04:39

Пассажиров круизного лайнера Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в Гваделупе

ТАССвчера в 13:05

Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

BFM.ru00:28

На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

РИА Новости13 марта в 10:07

Коронавирус выявлен у двух пассажиров на борту лайнера Costa Magica в Карибском море

Интерфакс13 марта в 10:09
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.
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Власти Испании приняли решение ограничить передвижение людей по стране

Люди в Испании не смогут свободно передвигаться по стране из-за эпидемии коронавируса.
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РЖД временно отменит поезда на Украину и в Молдавию

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса.
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Кино

Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
РИА Новости вчера в 21:54
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru вчера в 01:00
Армия и оружие

Турецкие военные прибыли для совместного патрулирования в Идлибе

Турецкие военные прибыли к месту сбора на западной окраине города Саракиб, чтобы провести совместное с российскими военными патрулирование на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости 04:38
Политика

Зеленский сравнил коронавирус с испанским гриппом

Зеленский разместил на своей странице в Facebook видеообращение, в котором говорится, что если украинские жители пережили испанский грипп, то им не должен быть страшен и коронавирус.
Слово и Дело 02:23
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Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

В субботу врачи дали ряд рекомендаций, как распознать заражение коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 08:22
Общество

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией из-за коронавируса.
Lenta.ru 13 марта в 13:09
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Биатлон

Йоханнес Бё выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/20 и стал обладателем Большого хрустального глобуса.
News.ru вчера в 10:11
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс 13 марта в 08:33
Армия и оружие

Украинский ракетный катер «Прилуки» без ракет вернулся из похода

Военное обозрение 12 марта в 08:48
Общество

Дмитрий Тарасов встал на защиту Валентины Терешковой

Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов на своей странице в Инстаграм встал на защиту Валентины Терешковой, которая недавно предложила обнулить все президентские сроки Владимира Путина.
Kazanfirst.ru вчера в 16:04
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Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
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Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
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Байрамян: среди игроков «Локомотива» я бы выделил Крыховяка, очень сильный футболист

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится сегодня, 15 марта.
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Общество

В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован в воскресенье в Узбекистане.
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Отменили премьеру фильма «Мулан» из-за коронавируса

«Мулан» пополнил список фильмов, выход которых отложен в связи с пандемией коронавируса: «Форсаж 9», «Тихое место», очередной эпизод Бондианы и других.
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Рынки США пережили крупнейшее падение с 1987 года

В первый раз на текущей неделе торги на биржах США приостановили 9 марта на фоне падения нефтяных котировок.
Inc-news.ru 13 марта в 01:27
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В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу

Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.
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Максименко признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Спартак»

Определен лучший игрок матча 22-го тура российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Спартаком».
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Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
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Так-то съемная однокомнатная квартира под Москвой мало чем напоминает дворец в классическом представлении.
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ВТБ подал иск к «Открытие холдингу» на 13,6 млрд рублей

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Этапы «Формулы-1» в сезоне-2020 могут сократить до двух дней

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