Коронавирус
ИзвестияРоссиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом сообщили ТАСС в субботу, 14 марта, в компании-судовладельце, международном круизном операторе Costa Crociere.
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«Водкой моем руки»: Пассажир рассказал о настроениях на карантинном лайнере
Комсомольская правдавчера в 13:55
Коронавирус выявлен у двух пассажиров на борту лайнера Costa Magica в Карибском море
Интерфакс13 марта в 10:09
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