Экономика
Онлайн Тамбов.руВ России хотят отменить НДФЛ при доходе ниже двух МРОТ
Напомним, с 1 января 2020 года МРОТ увеличился на 850 рублей и составил 12 тысяч 130 рублей. В конце сентября 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий граждан.
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с чего всё началось
Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новости12 января в 16:06
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В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ
ТАСС12 января в 16:07
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