Экономика

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руВ России хотят отменить НДФЛ при доходе ниже двух МРОТ

Напомним, с 1 января 2020 года МРОТ увеличился на 850 рублей и составил 12 тысяч 130 рублей. В конце сентября 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий граждан.
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с чего всё началось

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новости12 января в 16:06

Подробнее о событии

Власть уже не верит в экономический рост: об отмене НДФЛ для малоимущих

REGNUMвчера в 05:36

В ЛДПР предлагают освободить от налога на доходы россиян с заработком ниже двух МРОТ

ТАСС12 января в 16:07

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

URA.Ru12 января в 17:30

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РБК12 января в 17:25

Россиян с доходом ниже двух МРОТ захотели освободить от НДФЛ

Lenta.ru12 января в 17:13

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ

Известия12 января в 21:09

В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

РИА Новости12 января в 16:06
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Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
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Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о полицейском произволе

Журналист "Медузы" Иван Голунов официально получил статус потерпевшего по делу о превышении полномочий полицейскими.
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Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе

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Проще говоря, обвинения касаются нарушения авторских прав, поскольку в одной из постановок Авербуха прозвучал трек Билана под названием «Держи».
Bimru.ru 02:49
Кино

Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»

Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
РБК 03:15
Культура

Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

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Ирек Миннахметов руководил компанией с 2015 года.
Inkazan 02:18
Политика

Украина просит Иран передать чёрные ящики сбитого украинского Boeing

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Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
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Отец Меган Маркл выступит в суде против дочери

Письмо было опубликовано британским таблоидом Mail on Sunday и вызвало критику со стороны принца и его супруги.
Экономика сегодня вчера в 21:09
Политика

Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

ТВ Центр 00:00
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Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Перемещение России в общем списке на строчку выше был обеспечен улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23 на 22 место), притягательности для туристов (с 50 на 48 место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44 на 39 место), открытости для бизнеса (с 79 на 73 место) и качества жизни (с 36 на 34 место).
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Происшествия

У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей

Полицейские возбудили дело после кражи из квартиры безработной на северо-западе Москвы вещей на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:34
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Авто

Стартовало производство Kia Seltos в России

На калининградском заводе стартовало производство нового кросса Kia Seltos, который будет выпущен в нескольких вариациях.
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Происшествия

В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

В Нижнем Тагиле следствие ходатайствует о помещении под стражу гражданина, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений 8-летнего мальчика.
REGNUM 01:36
Игры

Metro Exodus стала самой продаваемой игрой в Epic Games Store в России

Компания рассказала о количестве пользователей платформы и сумме потраченных ими денег, а также о самых популярных играх — в том числе и в России.
CyberSport.ru вчера в 15:28
Армия и оружие

Для российского спецназа решили создать «летающий танк»

В 2020 году Силы специальных операций Минобороны получат «летающий танк» — уникальный боевой вертолет на основе старого Ми-8.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Операторы платного ТВ отключили сервисы по управлению просмотром

В свою очередь операторы платного ТВ сетуют на то, что в условиях стагнации роста абонентской базы платного телевидения, отключение интерактивных сервисов по управлению контентом приведет к значительному снижению качества предоставляемых услуг и закономерной потере имеющихся клиентов.
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Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат

Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
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Экономика

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Газпромбанк с 14 января снизил ставки по ряду ипотечных программ: минимальная ставка по ипотеке снизилась на 0,4 процентного пункта и составляет 7,7% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.
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Армия и оружие

В китайский флот поступил самый мощный эсминец в мире

В китайских СМИ появилось сообщение о том, что ВМС КНР приняли на вооружение головной эсминец, сконструированный по проекту 055 «Наньчан».
ГЛАС.RU 13 января в 05:24
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