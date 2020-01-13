Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда) сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Напомним, с 1 января 2020 года МРОТ увеличился на 850 рублей и составил 12 тысяч 130 рублей. В конце сентября 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий граждан.

В России хотят отменить НДФЛ при доходе ниже двух МРОТ

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