Экономика
ИзвестияВ Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. С 1 января 2020 года МРОТ в России составляет 12 130 рублей в месяц.
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Законопроект: С небольших зарплат предлагают не брать подоходный налог
Российская газета15 апреля в 04:30
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Общество
В Ярославской области выявлено 12 новых случаев коронавируса
Больше всего зараженных выявлено в Ярославле и Рыбинске, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
RuNews24.ru 15 апреля в 09:51
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Газета.Ru 03:39
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области станет бессрочным
Состояние 7 больных оценивается как тяжёлое, выздоровели 47 человек.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:45
Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»
Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
Новый Калининград.Ru вчера в 10:26
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
В Челябинской области продлили режим самоизоляции до 30 апреля
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о продлении в области режима обязательной самоизоляции до 30 апреля, сообщает местное издание 74.ru.
Дождь 04:52
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
Экономика
Роскачество бесплатно сертифицирует органические продукты
Сертифицировать свою продукцию производители органики должны по требованию закона «Об органической продукции», который вступил в силу в России с 1 января 2020 года.
РБК 03:47
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва вчера в 06:35
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом в Тульской области увеличилось на 25 человек.
Тульская пресса 04:24
Общество
За сутки число больных коронавирусом в РО выросло на 23 человека
По данным на 17 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 23 новых больных коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:42
Происшествия
В Петербурге подполковник ДПС задержан за дачу взятки
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в даче взятки коллеге.
Российская газета 04:29
Общество
В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула
РИА Новости 04:38
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран
Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Происшествия
Как живут в обсерваторах во время пандемии
Дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, пансионаты и гостиницы в российских регионах на период пандемии коронавируса временно переоборудованы в учреждения (обсерваторы) для наблюдения за пациентами, прибывшими в страну из-за рубежа, и теми, кто не может обеспечить самоизоляцию у себя дома.
ТАСС вчера в 03:25
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Лукашенко поручил «медленно и спокойно» возобновить учебу в школах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил «медленно и спокойно» начать учебный процесс в школах со следующей недели, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 04:44
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Экономика
ФНС запустила сервис проверки права на отсрочку по налогам
Фискалы разработали спецсервис, который поможет налогоплательщику без обращения в органы выяснить, может ли он претендовать на отсрочку (рассрочку) по уплате налогов и взносов.
Время Бухгалтера 15 апреля в 06:05
Наука
Темпы технологического прогресса прошли свой пик
Исследователи из НИУ ВШЭ, Института востоковедения РАН и Института социально-гуманитарного образования МПГУ проанализировали долговременную динамику технологического прогресса с 40 000 года до нашей эры и до сегодняшнего времени, а также составили прогноз его темпов до начала XXII века.
Индикатор вчера в 13:10
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Общество
Меркель сообщила об ослаблении карантина в Германии
После четырехчасовой встречи, проведенной посредством видеоконференции, Меркель и руководители штатов изложили план по открытию магазинов с торговыми площадями менее 800 квадратных метров (с 20 апреля), а также автосалонов, магазинов велосипедов и книжных магазинов.
Welcometimes.ru вчера в 04:09