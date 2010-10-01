Экономика
GSL NewsРоссиян с зарплатой менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ
По состоянию на 01 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей. Таким образом, работников, чья заработная плата не превышает 24 260 рублей, могут освободить от обязанности по уплате подоходного налога в бюджет государства.
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Футбол
СМИ: ПСЖ предложит Неймару новый пятилетний контракт с зарплатой €38 млн в год
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) предложит бразильскому нападающему Неймару новый пятилетний контракт с зарплатой €38 млн в год.
ТАСС Спорт вчера в 23:18
Общество
180 россиян вылетели спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург
Екатеринбург, 18 апреля 2020, 14:16 — REGNUM В Екатеринбург из Таиланда вылетел самолёт со 180 гражданами России на борту.
REGNUM вчера в 07:16
Энергетика
FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+
Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
РБК 17 апреля в 09:18
Политика
Жириновский призвал арестовать коммунистов в день юбилея Ленина
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил арестовать членов партии КПРФ.
Piter.tv вчера в 15:50
Гаджеты
ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A
Игромания.ру вчера в 15:41
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Общество
Американцы вышли на протесты из-за карантина
Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине.
Lenta.ru вчера в 22:12
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в небольших кафе в жилых домах
Документ предусматривает запрет на торговлю алкоголем в кафе, ресторанах и барах в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания такого заведения не превышает 20 кв. метров.
Говорит Москва 17 апреля в 07:55
Политика
Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге
Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия вчера в 20:40
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в двух населенных пунктах Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 17 апреля в 22:04
Общество
В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru вчера в 15:05
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
Спрогнозированы новые привычки туристов после пандемии коронавируса
Привычки путешественников могут измениться, когда пандемия коронавируса закончится.
Lenta.ru вчера в 22:05
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить Ирану аппараты ИВЛ
Президент США Дональд Трамп в рамках конференции в Белом доме в субботу заявил, что, если Иран захочет, США смогут предоставить ему аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 18:12
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:39
Происшествия
В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом
Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС вчера в 16:57
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия вчера в 08:44
Происшествия
В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 00:57
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета вчера в 05:31
Происшествия
Mash: в Москве нашли тело сына хирурга Михаила Алшибая
Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.
Московский Комсомолец вчера в 15:53
Культура
Иван Кургалин из Великого Новгорода стал финалистом шоу «Голос. Дети»
10 апреля, в день своего рождения, Иван Кургалин, ученик новгородской школы №37, приняв участие в состязаниях команды Басты, поначалу не вышел в финал, но на дополнительном этапе, о проведении которого на Первом канале объявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев, удача улыбнулась мальчику.
Ревизор.ру вчера в 22:29
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Армия и оружие
Минобороны РФ остановило работы по перспективному атомному эсминцу
ИА Красная Весна вчера в 16:28
Происшествия
В больницу с COVID-19 попала 79-летняя женщина из Анучино
Официальный диагноз COVID-19 установлен у 79-летней женщины из Анучино.
КП - Владивосток вчера в 23:40
Экономика
США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса
Государственный и частный долг США из-за распространения коронавируса вырастет в 2020 году до рекордных значений, сообщила 18 апреля The Washington Post.
Известия вчера в 23:09