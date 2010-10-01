По состоянию на 01 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей. Таким образом, работников, чья заработная плата не превышает 24 260 рублей, могут освободить от обязанности по уплате подоходного налога в бюджет государства.

Россиян с зарплатой менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ

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