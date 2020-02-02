Общество

Lenta.ruLenta.ruИз зараженной коронавирусом китайской провинции эвакуируют 130 россиян

По данным агентства, эвакуацию проведут самолеты Воздушно-космических сил РФ 3-4 февраля. После прибытия россияне будут помещены в карантини. Сообщается, что в месте, откуда распространился смертельный вирус, находится 341 гражданин РФ, из них 300 — непосредственно в городе Ухань.
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В посольстве рассказали о подготовке к эвакуации россиян из Китая

РИА Новости04:12

130 граждан России готовы покинуть Хубэй из-за коронавируса

Газета.Ru05:08

В посольстве РФ в Китае сообщили, что 130 россиян готовы покинуть Хубэй

ТАСС04:32

Названо число россиян, готовых эвакуироваться из зараженной провинции Хубэй

ТК Звезда04:17

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Национальная служба новостей07:24

Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

RT на русском04:06

Около 130 россиян решили покинуть Хубэй на военных самолетах

Комсомольская правда04:39
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
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В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
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