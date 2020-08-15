Россиян планируют обеспечить вакциной от коронавируса за год
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Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург выразил надежду на то, что необходимое для россиян количество вакцины, разработанной центром, можно будет произвести за 9—12 месяцев.В источнике
С чего всё началось
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
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