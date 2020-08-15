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Россиян планируют обеспечить вакциной от коронавируса за год

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург выразил надежду на то, что необходимое для россиян количество вакцины, разработанной центром, можно будет произвести за 9—12 месяцев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
ТАСС01:01
Подробнее о событии
ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

ТАСС01:01
Комсомольская правда

Стало известно, сколько времени понадобится, чтобы обеспечить всех россиян вакциной от коронавируса

Комсомольская правда01:36
Коммерсантъ

Глава Центра Гамалеи: россиян смогут обеспечить вакциной в течение года

Коммерсантъ01:16
РБК

В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19

РБК02:41
Общественное телевидение России

В России за сутки выявлено 5102 новых заражения коронавирусом

Общественное телевидение России12 августа в 06:08
Национальная служба новостей

Стало известно, когда всю Россию обеспечат вакциной от COVID-19

Национальная служба новостей12 августа в 04:57
Газета.Ru

Полностью обеспечить Россию вакциной от COVID-19 планируется в течение года

Газета.Ru12 августа в 04:29

В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоакивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.com04:56
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ

Появление в Белоруссии еще одного Донбасса возможно из-за отказа властей страны передать Украине задержанных граждан России, написал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
ИА Красная Весна05:26
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Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Минфину России поручено "внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 1 800 000 000 тыс. рублей", говорится в распоряжении.
Интерфакс05:41

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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