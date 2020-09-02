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Smolnarod.ru
Smolnarod.ru

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

Большинство банков ожидают дальнейший рост активности мошенников, прибегающих к методам социальной инженерии. После спада пандемии коронавируса в России участились случаи обмана граждан мошенниками, действующими под видом сотрудников банков, сообщает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В банках рассказали о приемах мошенников

Телефонное мошенничество и не только В Тинькофф-банке рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года преступники стали звонить клиентам в 2,7 раза чаще.
РИА Новости22:00
Подробнее о событии
ФАН

Российские банки назвали самые популярные приемы мошенников

ФАН07:15
Lenta.ru

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

Lenta.ru05:51
RT на русском

В банках рассказали о мошеннических приёмах

RT на русском22:55
Народные новости

Банки предупредили россиян о новых мошеннических схемах

Народные новости01:53
ФедералПресс

В банках рассказали, как действуют мошенники

ФедералПресс23:44
iReactor

Банковские мошенники активизировались в России на фоне спада пандемии

iReactor01:59
Слово и Дело

Агент по недвижимости раскрыл популярные схемы обмана при поиске жилья

Слово и Дело30 августа в 06:23

Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новости07:48
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Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
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Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) в среду оштрафовал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за высказывания о снятии клуба с Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости глава комитета Семен Андреев.
РИА Новости07:44