Россиян стали чаще обманывать под видом банков
После спада пандемии коронавируса в России участились случаи обмана граждан мошенниками, действующими под видом сотрудников банков, следует из опроса ведущих кредитных организаций, проведенного РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
В банках рассказали о приемах мошенников
Телефонное мошенничество и не только В Тинькофф-банке рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года преступники стали звонить клиентам в 2,7 раза чаще.
РИА Новости22:00
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Слово и Дело30 августа в 06:23