Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

После спада пандемии коронавируса в России участились случаи обмана граждан мошенниками, действующими под видом сотрудников банков, следует из опроса ведущих кредитных организаций, проведенного РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В банках рассказали о приемах мошенников

Телефонное мошенничество и не только В Тинькофф-банке рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года преступники стали звонить клиентам в 2,7 раза чаще.
РИА Новости22:00
Подробнее о событии
Народные новости

Банки предупредили россиян о новых мошеннических схемах

Народные новости01:53
Lenta.ru

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

Lenta.ru05:51
iReactor

Банковские мошенники активизировались в России на фоне спада пандемии

iReactor01:59
ФАН

Российские банки назвали самые популярные приемы мошенников

ФАН07:15
ФедералПресс

В банках рассказали, как действуют мошенники

ФедералПресс23:44
RT на русском

В банках рассказали о мошеннических приёмах

RT на русском22:55
Слово и Дело

Агент по недвижимости раскрыл популярные схемы обмана при поиске жилья

Слово и Дело30 августа в 06:23

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов
REGNUM05:13
279

Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv05:48

В Турции осудили отправку Грецией военных на остров Кастелоризо

Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.
ТАСС30 августа в 16:59
7

Российскую вакцину от коронавируса испытали на людях старше 70 лет

Ряд сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в возрасте от 70 до 80 лет уже сделали прививку от коронавируса, заявил в беседе с РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.
Live2404:36
639

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
1,4K