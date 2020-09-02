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REGNUM
REGNUM

В банках РФ рассказали о наиболее частых приёмах телефонных мошенников

По информации Тинькофф-банка, за первое полугодие текущего года мошенники в 2,7 раза чаще стали звонить их клиентам. При этом до пандемии в банке не был отмечен рост такого уровня атак на клиентов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В банках рассказали о приемах мошенников

Телефонное мошенничество и не только В Тинькофф-банке рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года преступники стали звонить клиентам в 2,7 раза чаще.
РИА Новости22:00
Подробнее о событии
REGNUM

В банках РФ рассказали о наиболее частых приёмах телефонных мошенников

REGNUM09:04
ФАН

Российские банки назвали самые популярные приемы мошенников

ФАН07:15
Слово и Дело

Агент по недвижимости раскрыл популярные схемы обмана при поиске жилья

Слово и Дело30 августа в 06:23
iReactor

Банковские мошенники активизировались в России на фоне спада пандемии

iReactor01:59
Народные новости

Банки предупредили россиян о новых мошеннических схемах

Народные новости01:53
RT на русском

В банках рассказали о мошеннических приёмах

RT на русском22:55
Lenta.ru

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

Lenta.ru05:51

Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Как пояснили в российском военном ведомстве, флагман ТОФ крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели.
Военное деловчера в 00:33
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Chevrolet в России изменила цены на автомобили массового сегмента

Рост в среднем составил 2,5%, при этом на отдельные модели в массовом сегменте он достигал 4,5%. На этом фоне корректировка цен на флагманские модели Chevrolet массового сегмента Nexia и Cobalt оказалась незначительной — всего 1,1–1,4% в зависимости от комплектации, при это в денежном выражении это составляет 10 тыс. рублей на каждую из этих моделей.
SpeedMe05:07

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
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