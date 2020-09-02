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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

После спада пандемии коронавируса в России участились случаи обмана граждан мошенниками, действующими под видом сотрудников банков, следует из опроса ведущих кредитных организаций, проведенного РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В банках рассказали о приемах мошенников

Телефонное мошенничество и не только В Тинькофф-банке рассказали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые шесть месяцев 2020 года преступники стали звонить клиентам в 2,7 раза чаще.
РИА Новости22:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россиян стали чаще обманывать под видом банков

Lenta.ru05:51
ФедералПресс

В банках рассказали, как действуют мошенники

ФедералПресс23:44
iReactor

Банковские мошенники активизировались в России на фоне спада пандемии

iReactor01:59
Народные новости

Банки предупредили россиян о новых мошеннических схемах

Народные новости01:53
АБН

Российские банки назвали популярные схемы мошенников

АБН02:34
RT на русском

В банках рассказали о мошеннических приёмах

RT на русском22:55
Слово и Дело

Агент по недвижимости раскрыл популярные схемы обмана при поиске жилья

Слово и Дело30 августа в 06:23

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК России по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ruвчера в 03:24
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.
РИА Новости05:03

Шойгу предупредил о вреде гаджетов

Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Ведомости04:55
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