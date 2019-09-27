Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВозросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

Подробнее о событии

В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков

RT на русском27 сентября в 08:17

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Коммерсантъ27 сентября в 06:09

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости26 сентября в 21:32

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАСС27 сентября в 03:48

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28
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Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
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Иран назвал условие для отмены решения отойти от ядерной сделки

Тегеран заявил о готовности «за минуты» изменить решение об отказе выполнять обязательства по ядерной сделке, если европейские партнеры выполнят свои 11 обязательств.
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REGNUM вчера в 16:23
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
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Конгрессмены от Демократической партии в палате представителей намерены добиваться публикации стенограмм телефонных разговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
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«Балтика» победила «Химки» в матче ФНЛ

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Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
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Общество

Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

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Эксперты озвучили 5 основных советов по подготовке машины к зиме

Эксперты озвучили 5 основных советов по подготовке машины к зиме, благодаря которым в дороге у водителей не возникнут непредвиденные ситуации.
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Политика

Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН

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Армия и оружие

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Политика

Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области

В Кремле планируют отправить чиновника в отставку досрочно осенью 2019 года.
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Газета.Ru 26 сентября в 07:43
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