Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

В России увеличилось число звонков от мошенников, подменяющих телефонный номер банка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центробанка. Как отмечается, летом 2019 года операторы связи получили данные о свыше 2,5 тысячи номеров, с которых звонили клиентам разных финансовых организаций.
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

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РИА Новости26 сентября в 21:25

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Коммерсантъвчера в 06:09

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URA.Ru26 сентября в 19:28
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