По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.

с чего всё началось

В России увеличилось число звонков от мошенников, подменяющих телефонный номер банка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центробанка. Как отмечается, летом 2019 года операторы связи получили данные о свыше 2,5 тысячи номеров, с которых звонили клиентам разных финансовых организаций.

Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

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