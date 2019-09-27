Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков

Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.
Читать в источнике
Комментировать281
с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

Подробнее о событии

В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков

RT на русском27 сентября в 08:17

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАСС27 сентября в 03:48

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости26 сентября в 21:32

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Коммерсантъ27 сентября в 06:09

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

Газета.Ru вчера в 11:08
Армия и оружие

«Ветеран АТО» отмазывает ВСУ от диверсий в республиках Донбасса: это все «патриоты»

«Ветеран АТО» прокомментировал ситуацию с диверсиями, которые периодический устраивают в республиках Донбасса.
Новостной фронт 01:32
Недвижимость

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Снижение ставок при рефинансировании ипотечных кредитов других банков в Сбербанке составит 0,6 п. п. В результате минимальная ставка ипотеки на готовое жилье составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3% на ДомКлик".
Ведомости 04:18
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Театры

Умер Марк Захаров, режиссер, подаривший нам «Обыкновенное чудо»

LentaChel.ru 28 сентября в 05:48
Футбол

Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020

Что касается «Динамо», то команда в кризисе, который можно сравнить с тем, что есть у красно-белых.
Спорт-Экспресс 01:00
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Происшествия

Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

РИА Новости 03:27
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
Общество

В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды

В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Кино

«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат

Фонтанка.Ру 27 сентября в 07:10
Теннис

Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open

Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor вчера в 23:01
Происшествия

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Вести.Ru 03:40
Политика

Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

RT на русском вчера в 11:14
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Фигурное катание

Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Игры

Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд

Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Общество

Республика Дагестан возглавила рейтинг самых здоровых регионов

Республика Дагестан возглавила рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни.
Известия 03:37
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК 01:01
Общество

Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ

RT на русском 02:02
Технологии

Мошенники использовали полицию для обворовывания россиян

Мошенники используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки для того, чтобы совершать звонки клиентам банков.
Lenta.ru 04:03
Происшествия

Дом бывшего футболиста Семшова обокрали в Подмосковье

Неизвестные в Подмосковье ограбили дом бывшего футболиста московских "Торпедо" и "Динамо" Игоря Семшова.
ТАСС 04:01
Гаджеты

В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11

Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
Политическая Экспертиза 02:48
Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное