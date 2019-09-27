Экономика

REGNUMREGNUMВ России участились звонки мошенников с подменой номеров банков

Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков. Об этом пишет 27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на Банк России. Так, в июне, июле и августе ЦБ уведомил операторов связи и более чем 2,5 тыс. номеров, с которых шли звонки клиентам банков.
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

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В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков

RT на русском27 сентября в 08:17

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Коммерсантъ27 сентября в 06:09

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URA.Ru26 сентября в 19:28

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости26 сентября в 21:32

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАСС27 сентября в 03:48
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