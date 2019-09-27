Экономика
REGNUMВ России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков. Об этом пишет 27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на Банк России. Так, в июне, июле и августе ЦБ уведомил операторов связи и более чем 2,5 тыс. номеров, с которых шли звонки клиентам банков.
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с чего всё началось
По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.Коммерсантъ26 сентября в 18:33
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В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков
RT на русском27 сентября в 08:17
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Коммерсантъ27 сентября в 06:09
СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
РИА Новости26 сентября в 21:25
Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков
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