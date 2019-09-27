Экономика
Газета.RuРоссиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Что необходимо помнить, чтобы не стать жертвой обмана, рассказывает "Газета.Ru". Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
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с чего всё началось
По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.Коммерсантъвчера в 18:33
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Центробанк зафиксировал огромное количество мошеннических звонков с подменой номеров банков
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Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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