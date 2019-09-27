Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Что необходимо помнить, чтобы не стать жертвой обмана, рассказывает "Газета.Ru". Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъвчера в 18:33

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Эксперт дал совет, как не попасться на обман с подменой номеров банков

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«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

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Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ruвчера в 19:28
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Политика

Белый дом пытался скрыть запись разговора с президентом Украины

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ГЛАС.RU 13:36
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Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.
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РБК 11:27
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Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик

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Общество

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МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете.
Коммерсантъ 12:24
Политика

Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США

Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
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Popcornnews.ru вчера в 18:00
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В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com 13:12
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ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России

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Политика

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Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".
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Авто

Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья

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«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес

Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

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Политика

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Ранее в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что информация о нарушении немецкой телекомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась.
ТАСС 08:38
Автоспорт

Танабе: у Квята возникли проблемы, но не с самим двигателем

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Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

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Политика

Адвокат Трампа нашел доказательства вмешательства Украины в выборы

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о наличии доказательств вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.
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Происшествия

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
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Общество

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Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
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