По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.

с чего всё началось

Что необходимо помнить, чтобы не стать жертвой обмана, рассказывает "Газета.Ru". Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.

Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Политика Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.

Общество МЧС объяснило запрет курения на балконах Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, говорится в сообщении МЧС с пояснениями к изменившимся правилам противопожарного режима, поступившем в РБК.

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ Компания Volkswagen анонсировала скорое появление новой генерации седана Jetta на российском рынке.

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Политика Малахов ответил на критику МИДа Киргизии Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.

Общество В России создадут базу плательщиков ЖКХ В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

Политика Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Футбол Малосолов в суде не признал свою вину по делу об оскорблении Адриано Болельщик московского ЦСКА журналист Андрей Малосолов не признал свою вину по делу об оскорблениях бывшего футболиста московского "Спартака" Луиса Адриано на расовой почве.

Политика Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.

Политика На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.

Общество Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.

Гаджеты Башенный охладитель Cooler Master MasterAir MA620M имеет высоту 165 мм Компания Cooler Master официально представила процессорный кулер MasterAir MA620M, образцы которого демонстрировались в начале лета на выставке Computex 2019.

Политика Трамп обещал помочь в «возвращении» Крыма, заявил Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Дональд Трамп в ходе встречи на Генассамблее ООН пообещал помочь в «возвращении» Крыма.

Космос Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.

Политика США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.

Происшествия В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ В Москве арестованы девять человек по подозрению в финансировании террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Общество Главу штаба Навального в Архангельске приговорили к 400 часам работ Прокуратура требовала наказать активиста 3 годами работ с удержанием 15% зарплаты, но суд принял другое решение — 400 часов обязательных работ.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.