Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Что необходимо помнить, чтобы не стать жертвой обмана, рассказывает "Газета.Ru". Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По данным ЦБ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров. Операторы связи утверждают, что ситуация еще серьезнее, чем представляется Банку России, который знает лишь о «капле в море» мошенничеств. Участники рынка ждут от регулятора «единого решения».
Коммерсантъвчера в 18:33

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Россиян невозможно защитить от мошенников, подменяющих номера банков

URA.Ru04:10

Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

Коммерсантъ04:15

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новостивчера в 21:25

Центробанк зафиксировал огромное количество мошеннических звонков с подменой номеров банков

Московский Комсомолецвчера в 21:48

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомостивчера в 21:32

В России отмечен рост числа мошеннических звонков клиентам банков

RT на русскомвчера в 23:28

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБКвчера в 20:28
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
Происшествия

Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете

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Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K

Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
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Происшествия

В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов

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Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей

Газета.Ru 25 сентября в 22:01
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Встреча глав МИД Грузии и России была необходима, заявили в Тбилиси

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.
RT на русском 05:12
Политика

Лукашенко сделал важное заявление о принадлежности Крыма

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
Expert.ru вчера в 08:19
Армия и оружие

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В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Происшествия

В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню

Российская газета 03:58
Политика

Россия допускает полный развал СВПД

Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.
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Происшествия

Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах

Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Космос

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Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
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От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели

Во время перестройки «музыкой протеста» в России стал рок: лайнап первых митингов составляли рок-музыканты групп «Машина времени», «Алиса», «Круиз», «Гражданская оборона» и других.
РБК 03:10
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Религия

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Гибкий экран Galaxy Fold продолжил ломаться даже после доработки

Как рассказал обозреватель портала TechCrunch, экран его нового Galaxy Fold повредился спустя день после покупки.
Ferra 05:08
Армия и оружие

ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо

Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо, который в годы Великой Отечественной войны стал генералом нацистской армии.
ТАСС 04:47
Происшествия

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Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
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Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем

Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад.
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Политика

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
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Общество

Уволена запрещающая детям выходить в туалет методист школы Москвы

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Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей при взлете в Москве

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы.
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Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
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Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России

Российский гонщик команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят досрочно завершил первую свободную практику на домашнем этапе чемпионата.
РИА Новости 04:36
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Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
RT на русском 01:38
Здоровье

Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар

В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр вчера в 11:29
Политика

Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США

Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31
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