Экономика
ИнтерфаксМошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков
Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.
Читать в источнике
Оценить196
с чего всё началось
По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.Коммерсантъ26 сентября в 18:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка
Коммерсантъвчера в 06:09
СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
РИА Новости26 сентября в 21:25
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Финансы
Киев украл 360 гривен с каждой сотни долларовых сбережений украинцев
В общем, какие бы новые лица хозяева государства не вставляли в правительственные кресла, политика грабежа остается неизменной.
Новостной фронт 07:16
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Футбол
Агент Селюк раскритиковал работу тренера «Тамбова» Григоряна
RT на русском 10:32
Происшествия
Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы
«Пока уточняем данную информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.
РБК 09:35
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Происшествия
Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика
Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe 07:26
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.
Газета.Ru 09:19
Общество
Джигурда пообещал не соблюдать запрет на курение на балконах
Экспресс газета вчера в 14:26
Культура
Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище
Российская газета 08:03
Культура
Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее в Истре в субботу
РИАМО вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU вчера в 01:02
Экономика
Компания США «Freedom Holding» решила купить в России «Церих Кэпитал»
Американская компания «Freedom Holding» подала в ФАС России ходатайство о приобретении 100% голосующих акций российской инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент», сообщает сайт РБК 27 сентября.
Красная весна вчера в 13:05
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Происшествия
В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были граждане украины
Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
РИА Новости 10:45
Транспорт
Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть
По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.
ForPost 06:30
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Политика
Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США
По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
RuNews24.ru 26 сентября в 18:19
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Киберспорт
Virtus.Pro анонсировали обновленный состав
Организация Virtus.Pro анонсировала обновленный состав по Dota 2. К коллективу присоединились Роман 'Resolut1on' Фоминок и Егор 'epileptick1d' Григоренко.
Dota2.ru 09:05
Культура
Хидео Кодзима придёт на шоу «Вечерний Ургант»
Создатели «Вечернего Урганта» объявили список гостей на съёмках, которые пройдут 3 октября. помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова на шоу придёт гениальный гейм-дизайнер Хидео Кодзима.
News.ru 10:55
Происшествия
В Киеве неизвестные подожгли детский сад
Киевское отделение Национальной полиции Украины сообщило на своей странице в Facebook, что двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе украинской столицы.
RT на русском 09:08
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Автоспорт
Квят показал 12-й результат во второй практике Гран-при России
Pravda.Ru вчера в 09:56