Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков

Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

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В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков

RT на русскомвчера в 08:17

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Коммерсантъвчера в 06:09

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РБК26 сентября в 20:28

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Ведомости26 сентября в 21:32

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАССвчера в 03:48

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Происшествия

Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах

Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
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Экономика

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
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Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Коммерсантъ 10:48
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«Пока уточняем данную информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.
РБК 09:35
Кино

Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel

Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Происшествия

Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика

Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Авто

Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске

Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
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Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.
Газета.Ru 09:19
Общество

Джигурда пообещал не соблюдать запрет на курение на балконах

Экспресс газета вчера в 14:26
Культура

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Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее в Истре в субботу

РИАМО вчера в 17:01
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Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ

VSE42.RU вчера в 01:02
Экономика

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Американская компания «Freedom Holding» подала в ФАС России ходатайство о приобретении 100% голосующих акций российской инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент», сообщает сайт РБК 27 сентября.
Красная весна вчера в 13:05
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Происшествия

В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были граждане украины

Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
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Транспорт

Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть

По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.
ForPost 06:30
Здоровье

Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
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Политика

Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
RuNews24.ru 26 сентября в 18:19
Экономика

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
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Политика

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Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
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Virtus.Pro анонсировали обновленный состав

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Создатели «Вечернего Урганта» объявили список гостей на съёмках, которые пройдут 3 октября. помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова на шоу придёт гениальный гейм-дизайнер Хидео Кодзима.
News.ru 10:55
Происшествия

В Киеве неизвестные подожгли детский сад

Киевское отделение Национальной полиции Украины сообщило на своей странице в Facebook, что двое неизвестных подожгли детский сад в Оболонском районе украинской столицы.
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Артистка отказалась оскорблять пилота.
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Квят показал 12-й результат во второй практике Гран-при России

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