Экономика
Газета.RuРоссиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Что необходимо помнить, чтобы не стать жертвой обмана, рассказывает "Газета.Ru". Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
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с чего всё началось
По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.Коммерсантъвчера в 18:33
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Центробанк зафиксировал огромное количество мошеннических звонков с подменой номеров банков
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