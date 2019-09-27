По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.

с чего всё началось

Что необходимо помнить, чтобы не стать жертвой обмана, рассказывает "Газета.Ru". Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.

Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

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