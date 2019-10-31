Общество

РБКРБКРоссиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости

Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости. Оповещения будут присылать на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи, пишет ТАСС.
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с чего всё началось

Собственники будут получать уведомления о попытках заочных сделок с их недвижимостью

Закон, защищающий собственников недвижимости от мошенничества при заочных сделках с использованием электронной подписи, вступил в силу в России 13 августа 2019 года. Теперь, если гражданин намерен разрешить сделки с электронной подписью, ему необходимо подать заявление в бумажной форме в Росреестр.
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