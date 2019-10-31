Общество
РБКРоссиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости
Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости. Оповещения будут присылать на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Закон, защищающий собственников недвижимости от мошенничества при заочных сделках с использованием электронной подписи, вступил в силу в России 13 августа 2019 года. Теперь, если гражданин намерен разрешить сделки с электронной подписью, ему необходимо подать заявление в бумажной форме в Росреестр.ТАСС01:12
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Россиян защитят от попыток незаконного присвоения жилья с использованием электронной подписи
Интерфакс - Россия01:05
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