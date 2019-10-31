Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников

В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде. Без подобной записи в реестре заключить соглашение дистанционно будет невозможно.
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Хозяин выйдет из тени

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