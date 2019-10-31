Общество
Legal.ReportРосреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость
Владельцы недвижимости с 1 ноября начнут получать уведомления о поступлении в органы Росреестра электронных документов для оформления дистанционных сделок. Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки мошенничества.
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Россиян защитят от попыток незаконного присвоения жилья с использованием электронной подписи
Интерфакс - Россиявчера в 01:05
Запрет на «дистанционную» продажу жилья без уведомления татарстанцы могут оформить через МФЦ
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