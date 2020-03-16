Общество
Lenta.ruРоссиян уведомят о размере будущей пенсии
Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд, пишут «Известия».
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C 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд.Известия17:01
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В министерстве труда планируют сделать механизм назначения пенсий беззаявительным
Комсомольская правда20:23
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