C 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд.

с чего всё началось

Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд, пишут «Известия».

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