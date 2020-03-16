Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян уведомят о размере будущей пенсии

Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Вам рассылка: пенсии россиянам будут назначаться автоматически

C 2021 года в России будет введен беззаявительный механизм назначения пенсий. Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд.
Известия17:01

Подробнее о событии

Минтруд планируют ввести беззаявительный механизм назначения пенсий

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Пенсии россиянам будут назначаться автоматически

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Россиянам начнут начислять пенсии автоматически

URA.Ru17:29

Россиян уведомят о размере будущей пенсии

Lenta.ru19:06

«Известия»: Минтруд предложил ввести беззаявительный механизм назначения пенсий

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Московский Комсомолец20:13

В министерстве труда планируют сделать механизм назначения пенсий беззаявительным

Комсомольская правда20:23
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Повесить табличку со шрифтом Брайля обязала аптеку прокуратура ЕАО

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На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
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Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
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Общество

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В центре Москвы найдено тело 23-летнего местного жителя - предположительно молодой человек являлся сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО).
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