Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является в стране праздничным нерабочим днем.

с чего всё началось

Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре и связан с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В 2020 году он выпадает на среду и "разбивает" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

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