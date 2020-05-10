Общество
РИА НовостиРоссиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре и связан с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В 2020 году он выпадает на среду и "разбивает" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
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с чего всё началось
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России. Согласно Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является в стране праздничным нерабочим днем.РИА Новости00:08
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Экономика
Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться
После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru вчера в 21:16
Футбол
Гончаренко: «У Чалова пропала та реализация, которая была раньше»
Главный тренер московских армейцев Виктор Гончаренко ответил на вопрос журналистов о том, как он оценивает игру главной звёздочки ЦСКА Фёдора Чалова в текущем сезоне.
Sport.ru вчера в 16:59
Общество
В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Эхо Москвы 03:41
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Общество
Роспотребнадзор назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса
Федеральный Роспотребнадзор составил методические рекомендации для регионов России по определению показателей для поэтапного снятия ограничений, действующих сейчас на территории всей страны в связи с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 02:37
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Vprognoze.ru 04:27
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 08 мая в 13:50
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
Единоборства
Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249
Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
Музыка
Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард
Коммерсантъ вчера в 10:43
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Дочь Маликова прервала самоизоляцию ради вечеринки с Собчак
«Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам», - прокомментировала Собчак вечеринку в личном блоге.
Телепрограмма 01:24
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Космос
Китай успешно испытал пилотируемый космический корабль
Новый космический корабль, разработанный Пятой академией Министерства обороны (CASC), был запущен 5 мая с космической базы Вэньчан на острове Хайнань с помощью ракеты "Чанчжэн-5B" и оставался на орбите в течение двух дней и 19 часов.
ANNA-News 08 мая в 05:43
Армия и оружие
Путин пообещал укрепление всех видов войск при любых обстоятельствах
Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 02:45
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 08 мая в 09:55
Общество
Эксперт назвала сферы, в которых после карантина увеличится зарплата
Эксперт назвала сферы, в которых стоит ожидать увеличения зарплаты после окончания карантина, повсеместно введенного из-за эпидемии коронавируса.
Актуальные Новости вчера в 00:38
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru вчера в 03:33
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Общество
Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой
ТК Звезда вчера в 21:52
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59