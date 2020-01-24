Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение суда в пятницу, 24 января.

Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками

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