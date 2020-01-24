Общество
ИзвестияРоссиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками
Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение суда в пятницу, 24 января.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Футбол
«Арсенал» лидирует в борьбе за переход Лемара
По данным испанской прессы, «канониры» лидируют в борьбе за игрока.
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия
В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру
Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
Происшествия
На Алтае экс-судья получил семь лет за передачу взятки
В мае 2017 года юрист, представлявший интересы ОАО, предложил бывшему арбитражному управляющему Алексею Долгову выступить в качестве посредника в передачи взятки судье за вынесение им решения в пользу коммерческой организации.
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России
Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.
Авто
Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день
На сегодняшний день Bugatti выпускает около 100 автомобилей в год, однако новая модель сможет позволить увеличить объемы производства до 600–700 машин.
Происшествия
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Общество
Составлен список самых популярных у россиян фруктов и овощей
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Политика
Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова принял «шпагатный челлендж» Волочковой
Шоу-бизнес
Толкалина позировала в образе Венеры
В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Гаджеты
Квартальный отчёт Intel: рекордная выручка, сильный рост на серверном направлении
Ставки на оживление спроса в серверном сегменте сработали — по крайней мере, компания Intel заявила об увеличении выручки на данном направлении на 19 %.
Общество
В Благовещенске скончался Герой Советского Союза Юрий Кузнецов
В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Экономика
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Общество
В России выпустили парашют для десантирования с небоскребов
В России начались продажи парашюта «Шанс» на случай спасения из высотных домов, например при пожаре или другом ЧП.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Армия и оружие
Американцы разработали «летающий авианосец»
Как сообщают в «Popular Mechanics» речь идет о военно-транспортном самолете C-130 Hercules, получившем прозвище «летающий авианосец».