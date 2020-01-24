Общество

ИзвестияИзвестияРоссиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками

Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение суда в пятницу, 24 января.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество в США

Российская газета01:26

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Коммерсантъ00:55

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюремного заключения за мошенничество

ТАСС00:41

Россиян в США осудили на 12 лет за мошенничество с кредитками

Известия00:52

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

Газета.Ru00:44

В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

RT на русском00:52

В США двух россиян осудили за мошенничество с кредитными картами

РИА Новости00:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
Политика

Путин назначил Орешкина своим помощником

РБК 01:57
Футбол

«Арсенал» лидирует в борьбе за переход Лемара

По данным испанской прессы, «канониры» лидируют в борьбе за игрока.
Soccer.ru 02:09
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Москва 24 вчера в 12:59
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 03:43
Происшествия

В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру

Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении.
ТАСС вчера в 09:53
Происшествия

На Алтае экс-судья получил семь лет за передачу взятки

В мае 2017 года юрист, представлявший интересы ОАО, предложил бывшему арбитражному управляющему Алексею Долгову выступить в качестве посредника в передачи взятки судье за вынесение им решения в пользу коммерческой организации.
Российская газета 01:45
Политика

В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
REGNUM 01:10
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
Происшествия

Отец четверых забайкальских детей-«маугли» задержан полицией

REGNUM 01:18
Политика

В Германии призвали снять санкции с России

Украинские власти, США и ЕС возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.
Известия вчера в 23:29
Авто

Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день

На сегодняшний день Bugatti выпускает около 100 автомобилей в год, однако новая модель сможет позволить увеличить объемы производства до 600–700 машин.
Тарантас Ньюс вчера в 02:37
Происшествия

В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме

Российская газета вчера в 22:48
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток вчера в 10:03
Общество

Составлен список самых популярных у россиян фруктов и овощей

URA.Ru вчера в 23:59
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM 22 января в 18:58
Политика

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь.
Интерфакс 01:41
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета вчера в 00:28
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС 22 января в 17:19
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова принял «шпагатный челлендж» Волочковой

78.ru вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Толкалина позировала в образе Венеры

В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
WomanHit.ru вчера в 04:55
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Гаджеты

Квартальный отчёт Intel: рекордная выручка, сильный рост на серверном направлении

Ставки на оживление спроса в серверном сегменте сработали — по крайней мере, компания Intel заявила об увеличении выручки на данном направлении на 19 %.
3DNews 01:23
Общество

В Благовещенске скончался Герой Советского Союза Юрий Кузнецов

В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов.
Российская газета 01:50
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 22 января в 11:28
Экономика

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Общество

В России выпустили парашют для десантирования с небоскребов

В России начались продажи парашюта «Шанс» на случай спасения из высотных домов, например при пожаре или другом ЧП.
BFM.ru вчера в 23:18
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:26
Армия и оружие

Американцы разработали «летающий авианосец»

Как сообщают в «Popular Mechanics» речь идет о военно-транспортном самолете C-130 Hercules, получившем прозвище «летающий авианосец».
ГЛАС.RU 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное