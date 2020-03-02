Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта. Порадует и короткая рабочая неделя, поскольку праздничный день 8 марта выпадает на воскресенье и выходной переносится на понедельник 9 марта. Еще одни длинные праздники будут в мае.

Происшествия В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

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Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Происшествия Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Происшествия Против вора в законе Джеко возбудили уголовное дело В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Джемала Мамояна, известного в криминальных кругах как Джеко Тбилисский.

Происшествия В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Экономика Российские банки сократили выдачу кредитных карт В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Здоровье Прибывающие из опасных из-за коронавируса стран сахалинцы будут на карантине Сахалинский минздрав предупреждает всех жителей области о том, что при возвращении из стран, неблагополучных по коронавирусу, они однозначно (это слово глава минздрава Владимир Ющук подчеркнул) будут помещаться в карантинную зону под наблюдение на срок не менее трех недель.