Общество
ИзвестияРоссиян в марте ожидают длинные выходные
Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта. Порадует и короткая рабочая неделя, поскольку праздничный день 8 марта выпадает на воскресенье и выходной переносится на понедельник 9 марта. Еще одни длинные праздники будут в мае.
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Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Общество
В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
Происшествия
В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляниях
Экономика
Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете
Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Общество
Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16
Происшествия
Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани
Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
Политика
Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
Здоровье
Из-за ОРВИ в школах и детсадах Подмосковья введены чрезвычайные меры
Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Происшествия
Против вора в законе Джеко возбудили уголовное дело
В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Джемала Мамояна, известного в криминальных кругах как Джеко Тбилисский.
Происшествия
В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Экономика
Российские банки сократили выдачу кредитных карт
В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Происшествия
Два человека из «десятки» погибли в столкновении с грузовиком
Здоровье
Прибывающие из опасных из-за коронавируса стран сахалинцы будут на карантине
Сахалинский минздрав предупреждает всех жителей области о том, что при возвращении из стран, неблагополучных по коронавирусу, они однозначно (это слово глава минздрава Владимир Ющук подчеркнул) будут помещаться в карантинную зону под наблюдение на срок не менее трех недель.
Армия и оружие
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»
В США специалисты оценили тактику самолетов Ми-28 против вертолетов «Апач».
Авто
Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Армия и оружие
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
Происшествия
В бывшем доме священника в Сен-Тропе нашли клад драгоценных камней
Футбол
Драку фанатов «Локомотива» с болельщиком «Зенита» показали на видео
Фанаты московского "Локомотива" избили болельщика "Зенита" во время матча 20 тура чемпионата России по футболу.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета
Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.