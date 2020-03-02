Общество

ИзвестияИзвестияРоссиян в марте ожидают длинные выходные

Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта. Порадует и короткая рабочая неделя, поскольку праздничный день 8 марта выпадает на воскресенье и выходной переносится на понедельник 9 марта. Еще одни длинные праздники будут в мае.
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Россиян ожидают длинные выходные в марте

ТАСС00:13

Первые длинные весенние выходные ждут россиян в марте

Телеканал 360°вчера в 23:52

Россиянам напомнили о длинных выходных в марте

URA.Ruвчера в 21:18

Россиян в марте ожидают длинные выходные

Известиявчера в 23:14

Россиян ждут первые весенние длинные выходные

РИА Новостивчера в 16:47

Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 Марта

Шахтинские известия28 февраля в 02:32

Как отдыхаем в марте 2020 года?

СоцИнформБюро28 февраля в 01:40
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Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 18:28
Общество

В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
RT на русском 00:12
Происшествия

В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляниях

9111.ru вчера в 09:09
Экономика

Россияне стали меньше тратить на покупки в интернете

Жители России на 13% стали меньше тратить на покупки в отечественных интернет-магазинах в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 14:32
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Происшествия

Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани

Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
РИА Новости вчера в 14:50
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

РБК вчера в 16:39
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
RT на русском вчера в 23:40
Политика

Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
BFM.ru вчера в 03:09
Здоровье

Из-за ОРВИ в школах и детсадах Подмосковья введены чрезвычайные меры

Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Ugpressa.ru вчера в 22:54
Происшествия

Против вора в законе Джеко возбудили уголовное дело

В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении вора в законе Джемала Мамояна, известного в криминальных кругах как Джеко Тбилисский.
Lenta.ru вчера в 22:18
Происшествия

В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
РИА Новости вчера в 23:43
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском вчера в 12:29
Экономика

Российские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:16
Происшествия

Два человека из «десятки» погибли в столкновении с грузовиком

Четвертая Власть вчера в 23:49
Здоровье

Прибывающие из опасных из-за коронавируса стран сахалинцы будут на карантине

Сахалинский минздрав предупреждает всех жителей области о том, что при возвращении из стран, неблагополучных по коронавирусу, они однозначно (это слово глава минздрава Владимир Ющук подчеркнул) будут помещаться в карантинную зону под наблюдение на срок не менее трех недель.
Сахалин.Инфо вчера в 19:03
Армия и оружие

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»

В США специалисты оценили тактику самолетов Ми-28 против вертолетов «Апач».
Дни24 вчера в 09:16
Авто

Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи

ToDay News Ufa 29 февраля в 00:56
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Происшествия

В бывшем доме священника в Сен-Тропе нашли клад драгоценных камней

Известия вчера в 23:53
Футбол

Драку фанатов «Локомотива» с болельщиком «Зенита» показали на видео

Фанаты московского "Локомотива" избили болельщика "Зенита" во время матча 20 тура чемпионата России по футболу.
Sputnik Литва вчера в 22:00
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.
Вести.Ru вчера в 04:36
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