Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом ТАСС сообщили в компании-судовладельце — крупнейшем мировом круизном операторе Costa Crociere. В компании уведомили, что высадка прошла в штатном режиме.

Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

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