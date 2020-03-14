Коронавирус
BFM.ruРоссиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе
Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом ТАСС сообщили в компании-судовладельце — крупнейшем мировом круизном операторе Costa Crociere. В компании уведомили, что высадка прошла в штатном режиме.
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«Водкой моем руки»: Пассажир рассказал о настроениях на карантинном лайнере
Комсомольская правдавчера в 13:55
Коронавирус выявлен у двух пассажиров на борту лайнера Costa Magica в Карибском море
Интерфакс13 марта в 10:09
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