Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом ТАСС сообщили в компании-судовладельце — крупнейшем мировом круизном операторе Costa Crociere. В компании уведомили, что высадка прошла в штатном режиме.
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Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

BFM.ru00:28

Пассажиров круизного лайнера Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в Гваделупе

ТАССвчера в 13:05

«Нас отправили в Париж»: новые подробности о судьбе россиян с Costa Magica

ТК Звездавчера в 20:07

Российских пассажиров круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Газета.Ruвчера в 14:46

«Водкой моем руки»: Пассажир рассказал о настроениях на карантинном лайнере

Комсомольская правдавчера в 13:55

На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

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Коронавирус выявлен у двух пассажиров на борту лайнера Costa Magica в Карибском море

Интерфакс13 марта в 10:09
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Глава СКР просит возбудить уголовное дело на судью из Новосибирска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи областного суда и председателя совета судей Новосибирской области Инны Петруниной.
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На Украине задержали подозреваемых в нападении на советника главы СНБО

Киев, 12 марта 2020, 14:45 — REGNUM В Киеве полиция задержала 15 вероятных участников нападения на советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо, сообщили 12 марта в пресс-службе Национальной полиции Украины.
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Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
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В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
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«Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 7:1 в матче РПЛ

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Little Big представила клип на песню для Евровидения

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В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
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Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
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Отец певицы Казарновской подарил квартиру за 63 млн рублей новой жене

Отец оперной дивы Любови Казарновской подарил элитную квартиру в Москве не дочерям, а второй жене.
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Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
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Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
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По последним данным, инфекцией в мире заразились 156 тысяч 90 человек, умерли 5 тысяч 828, выздоровел 75 тысяч 721 человек.
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

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Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
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Общество

Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.
РИА Новости вчера в 23:21
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом

«В Ершовском районе в результате ДТП пострадали шесть человек, мужчины, граждане Узбекистана», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
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В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин

Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:32
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Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 07:21
Происшествия

На Ямале из-за коронавируса взяты под наблюдение 18 пассажиров поезда

18 пассажиров поезда «Москва — Новый Уренгой» взяты под наблюдения врачами, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко 14 марта в интервью ИА «Север-Пресс».
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За прошедшие сутки в Италии от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 погибли 175 человек.
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Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к новому коронавирусу, которое блокирует инфекцию, и оказались близки к созданию вакцины против болезни, сообщает NOS.
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Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
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Медики из Испанского общества врачей общего профиля и семейных врачей (SEMERGEN) назвали пищевые продукты, которые, по их мнению, лучше всего помогут бороться с короновирусом и другими инфекциями.
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Общество

Тариф по справедливости: Госдума меняет принципы ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону об ОСАГО.
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Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета вчера в 03:10
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