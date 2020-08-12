Психологи объяснили, как ревность укрепляет дружбу

«Ревность иногда может быть сигналом о том, что дружба находится под угрозой, и этот сигнал может помочь нам начать действовать и инвестировать в дружбу, которой мы, возможно, ранее пренебрегали», — резюмируют исследователи.