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BFM.ru
BFM.ru

Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске

Россияне находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу за «участие в массовых беспорядках». Важенков и Рогов сообщили, что приехали в Минск 8 августа с туристическими целями.В источнике
С чего всё началось
Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА
» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Известия23:53
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Коммерсантъ

Задержанные в Белоруссии координаторы «Открытой России» находятся в статусе подозреваемых

Коммерсантъ00:33
Эхо Москвы

Директор «Открытки» Пивоваров назвал незаконным задержание своих сотрудников Рогова и Важенкова в Белоруссии

Эхо Москвы04:48
Интерфакс

Минск возбудил против координаторов «Открытой России» дело о беспорядках

Интерфакс02:22
ТАСС

Посольство России в Минске проверяет данные о задержании россиянина Важенкова

ТАСС02:28
Газета.Ru

СК Белоруссии возбудил дело против координаторов «Открытой России»

Газета.Ru05:11
РБК

Минск заподозрил координаторов «Открытой России» в участии в беспорядках

РБК23:03
РЕН ТВ

СК Белоруссии подтвердил задержание активистов из России

РЕН ТВ22:53
КП - Беларусь

В Минске задержаны россияне Важенков и Рогов - они подозреваются в участии в массовых беспорядках

КП - Беларусь06:31

Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 11:49 — REGNUM Четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
REGNUM04:49

Психологи объяснили, как ревность укрепляет дружбу

«Ревность иногда может быть сигналом о том, что дружба находится под угрозой, и этот сигнал может помочь нам начать действовать и инвестировать в дружбу, которой мы, возможно, ранее пренебрегали», — резюмируют исследователи.
Naked Science06:26

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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«Газпром» оштрафовали за загрязнение земли серой на Астраханском ГПЗ

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям оштрафовало на 225 млн рублей ООО "Газпром переработка" за загрязнение почвы серой, сообщила пресс-служба управления.
Интерфаксвчера в 14:37
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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