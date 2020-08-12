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BFM.ru
BFM.ru

Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске

Россияне находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу за «участие в массовых беспорядках». Важенков и Рогов сообщили, что приехали в Минск 8 августа с туристическими целями.В источнике
С чего всё началось
Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА
» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Известия23:53
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Дипломаты проверят сообщения о задержании в Белоруссии россиянина Важенкова

Взгляд.ру02:25
Интерфакс

Минск возбудил против координаторов «Открытой России» дело о беспорядках

Интерфакс02:22
ТАСС

Посольство России в Минске проверяет данные о задержании россиянина Важенкова

ТАСС02:28
Эхо Москвы

Белорусские следователи завели дело на координаторов «Открытой России»

Эхо Москвы02:01
Коммерсантъ

Задержанные в Белоруссии координаторы «Открытой России» находятся в статусе подозреваемых

Коммерсантъ00:33
РБК

Минск заподозрил координаторов «Открытой России» в участии в беспорядках

РБК23:03
РЕН ТВ

СК Белоруссии подтвердил задержание активистов из России

РЕН ТВ22:53

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.
Известия19:08
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СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.
РБКвчера в 12:12
5

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс03:25
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