Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске
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Россияне находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу за «участие в массовых беспорядках». Важенков и Рогов сообщили, что приехали в Минск 8 августа с туристическими целями.В источнике
С чего всё началось
Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА
» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
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