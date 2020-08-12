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BFM.ru
BFM.ru

Россиян задержали по делу о массовых беспорядках в Минске

Россияне находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу за «участие в массовых беспорядках». Важенков и Рогов сообщили, что приехали в Минск 8 августа с туристическими целями.В источнике
С чего всё началось
Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА
» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Известия23:53
Подробнее о событии
Газета.Ru

СК Белоруссии возбудил дело против координаторов «Открытой России»

Газета.Ru05:11
Эхо Москвы

Директор «Открытки» Пивоваров назвал незаконным задержание своих сотрудников Рогова и Важенкова в Белоруссии

Эхо Москвы04:48
РБК

Минск заподозрил координаторов «Открытой России» в участии в беспорядках

РБК23:03
ТАСС

Посольство России в Минске проверяет данные о задержании россиянина Важенкова

ТАСС02:28
Коммерсантъ

Задержанные в Белоруссии координаторы «Открытой России» находятся в статусе подозреваемых

Коммерсантъ00:33
Интерфакс

Минск возбудил против координаторов «Открытой России» дело о беспорядках

Интерфакс02:22
РЕН ТВ

СК Белоруссии подтвердил задержание активистов из России

РЕН ТВ22:53

СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области.
РБКвчера в 12:12
8

«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56

Звезда «Сватов» Даниил Белых заявил о срыве съемок из-за коронавируса

Даниил Белых, который сыграл Максима Ковалёва в сериале «Сваты», заявил, что ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции, внесли существенные коррективы в график съемок.
Территория новостей01:02