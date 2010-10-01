Экономика
DailyРоссиян заставят больше платить за электричество
Платят производства только за использованное электричество, в результате Минэнерго несет убытки. Чтобы урегулировать ситуацию, чиновники решили, что потребителей, которые постоянно используют меньше 60% мощности, обяжут платить больше, поскольку их электроэнергию передадут другим россиянам.
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с чего всё началось
Минэнерго хочет обязать тех потребителей, которые постоянно используют менее 60% максимальной мощности, больше платить за передачу электроэнергии: с 2020 года — на 5%, с 2021-го — на 10%. Этот период является переходным, и база тарифа на услуги по передаче электроэнергии меняться не будет.Коммерсантъвчера в 18:25
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