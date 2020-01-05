Общество

ТАССТАССРоссиян ждет аномальное тепло на Рождество

Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы. В азиатской части страны столбики термометров будут превышены на 10-16 градусов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгидромета.
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Синоптики прогнозируют аномальное тепло по всей России на Рождество

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Синоптики: Рождество в России будет аномально теплым

РЕН ТВ05 января в 06:41
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
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Футбол

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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
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Актуальные Новости вчера в 06:55
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"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
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Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Происшествия

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Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
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Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
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