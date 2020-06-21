Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости". Как стало известно ранее, среда, 24 июня, была объявлена нерабочим днем в связи с проведением парада Победы.
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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Газета.Ru00:40

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 17:25

В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю

Российская газетавчера в 23:24

Красноярцев ожидают две сокращенные недели подряд

ИА 1-Lineвчера в 22:25

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Известиявчера в 18:54

Среда для россиян будет нерабочей

Фонтанка.Ру00:00

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Lenta.ruвчера в 10:49
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У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

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Общество

Мишустин утвердил более 11 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах

Согласно документу, предусмотрено распределение 11,4 тысяч бюджетных мест в вузах на основании их рейтинга, составленного по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса.
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Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Общество

Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru вчера в 03:59
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Армия и оружие

Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии

«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — сказал ас-Сиси.
РБК вчера в 01:30
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Общество

Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
РБК вчера в 23:34
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Путешествия

Федеральный туроператор впервые открывает продажи туров в Хакасию

Стоимость пакетов в Хакасию начинается от 52 300 рублей за недельный тур на двоих.
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

RT на русском вчера в 09:21
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости вчера в 07:40
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Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

РИА Новости вчера в 22:53
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Футбол

«Ахмат» победил «Крылья Советов» и ушел с последнего места в РПЛ

iReactor 19 июня в 13:18
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Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года

Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минообороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок два года и более.
Ведомости вчера в 20:07
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Происшествия

Прокуратура начала проверку после утечки дизельного топлива в Якутии

ТАСС вчера в 21:41
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Политика

Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признался, что не знал, как поведет себя Дональд Трамп на встрече в Хельсинки в июле 2018 года с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости 00:37
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Культура

Концерт на Мамаевом кургане 24 июня посмотрит Александра Пахмутова

Московский Комсомолец 19 июня в 12:36
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Общество

В Приморье арестовали актёра, играющего роль депутата Наливкина

Актёр, играющий роль депутата Виталия Наливкина, арестован Уссурийским районным судом на пять суток.
Life.ru 19 июня в 01:40
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Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС вчера в 08:42
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Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:36
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Общество

ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа

Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело 19 июня в 04:26
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Культура

Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса

Национальная служба новостей 20 июня в 13:00
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Футбол

«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в АПЛ

"Челси" одержал волевую победу над "Астон Виллой" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 13:21
Происшествия

Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей под Липецком

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области.
RT на русском вчера в 06:25
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию после поражения команды в матче против «Зенита».
Известия вчера в 22:51
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Норильске

ТАСС вчера в 22:36
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Общество

Коллега Ефремова отреагировал на слухи об удалении актера из сериала

Газета.Ru вчера в 15:36
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Политика

Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ вчера в 10:13
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Армия и оружие

Труба для имитации атомных взрывов появится в России

В 12-м ЦНИИ ведется работа над трубой, которая позволит создавать имитацию взрывов ядерных бомб для испытания военной техники.
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ФСБ проводит следственные действия в управлении лесами Алтайского края

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Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности

Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.
Экспресс газета 19 июня в 07:31
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Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию.
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