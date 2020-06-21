Общество
Газета.RuРоссиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости". Как стало известно ранее, среда, 24 июня, была объявлена нерабочим днем в связи с проведением парада Победы.
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Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Известия вчера в 15:58
Общество
Мишустин утвердил более 11 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах
Согласно документу, предусмотрено распределение 11,4 тысяч бюджетных мест в вузах на основании их рейтинга, составленного по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса.
SM News вчера в 05:59
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Общество
Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru вчера в 03:59
Армия и оружие
Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии
«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — сказал ас-Сиси.
РБК вчера в 01:30
Общество
Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
РБК вчера в 23:34
Путешествия
Федеральный туроператор впервые открывает продажи туров в Хакасию
Стоимость пакетов в Хакасию начинается от 52 300 рублей за недельный тур на двоих.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:16
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде
RT на русском вчера в 09:21
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Футбол
«Ахмат» победил «Крылья Советов» и ушел с последнего места в РПЛ
iReactor 19 июня в 13:18
Общество
Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года
Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минообороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок два года и более.
Ведомости вчера в 20:07
Происшествия
Прокуратура начала проверку после утечки дизельного топлива в Якутии
ТАСС вчера в 21:41
Политика
Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признался, что не знал, как поведет себя Дональд Трамп на встрече в Хельсинки в июле 2018 года с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости 00:37
Культура
Концерт на Мамаевом кургане 24 июня посмотрит Александра Пахмутова
Московский Комсомолец 19 июня в 12:36
Общество
В Приморье арестовали актёра, играющего роль депутата Наливкина
Актёр, играющий роль депутата Виталия Наливкина, арестован Уссурийским районным судом на пять суток.
Life.ru 19 июня в 01:40
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:36
Общество
ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа
Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело 19 июня в 04:26
Культура
Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса
Национальная служба новостей 20 июня в 13:00
Футбол
«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в АПЛ
"Челси" одержал волевую победу над "Астон Виллой" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 13:21
Происшествия
Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей под Липецком
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области.
RT на русском вчера в 06:25
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию после поражения команды в матче против «Зенита».
Известия вчера в 22:51
Общество
Коллега Ефремова отреагировал на слухи об удалении актера из сериала
Газета.Ru вчера в 15:36
Политика
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ вчера в 10:13
Армия и оружие
Труба для имитации атомных взрывов появится в России
В 12-м ЦНИИ ведется работа над трубой, которая позволит создавать имитацию взрывов ядерных бомб для испытания военной техники.
Live24 вчера в 08:34
Происшествия
ФСБ проводит следственные действия в управлении лесами Алтайского края
РИА Новости 01:19
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.
Экспресс газета 19 июня в 07:31
Политика
Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию.
Регион 64 00:42