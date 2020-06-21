Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости". Как стало известно ранее, среда, 24 июня, была объявлена нерабочим днем в связи с проведением парада Победы.

Политика Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР. 3

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