Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян ждет четырехдневная рабочая неделя

На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде. Страну ожидает три выходных подряд, кроме того, рабочий четверг, 11 июня, будет сокращен на один час, так как является предпраздничным.
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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне будут работать всего четыре дня на этой неделе — с 8 по 14 июня — в связи с празднованием Дня России, 12 июня. В Роструде рассказали, что рабочими будут дни с 8 по 11 июня.
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Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя

Муниципальный вестник Армавира03:14
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
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Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

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В Крыму выявили 11 носителей коронавируса, ещё один пациент умер

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Хешрейт биткоина превысил 130 EH/s и приблизился к историческому максимуму в 136,24 EH/s, который был установлен в марте текущего года.
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Сезонная вакцинация от гриппа в 2020 году начнется в России раньше обычного.
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну.
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За сутки коронавирус подтвердился у 228 жителей Воронежской области

В Воронежской области за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у 228 жителей.
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Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах

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Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
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Рынок акций и рубль укрепятся на улучшении внешнего фона

Российский рынок акций и рубль вырастут в начале дня на улучшении внешнего фона.
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На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

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Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
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