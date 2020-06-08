МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне будут работать всего четыре дня на этой неделе — с 8 по 14 июня — в связи с празднованием Дня России, 12 июня. В Роструде рассказали, что рабочими будут дни с 8 по 11 июня.

с чего всё началось

На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде. Страну ожидает три выходных подряд, кроме того, рабочий четверг, 11 июня, будет сокращен на один час, так как является предпраздничным.

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