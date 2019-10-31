с чего всё началось

В следующем году россияне станут больше платить за коммунальные услуги. В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства. Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

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