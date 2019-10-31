с чего всё началось

В следующем году россияне станут больше платить за коммунальные услуги. В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства. Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Кино Мединский не увидел оснований для запрета «Джокера» в РФ Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не видит оснований для запрета проката в России фильма Тодда Филлипса «Джокер», передает Интерфакс.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Экономика Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Шоу-бизнес Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.

Экономика Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.