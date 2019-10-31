Общество
Газета.RuРоссиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В следующем году россияне станут больше платить за коммунальные услуги. В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства. Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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с чего всё началось
Больше всего тарифы ЖКХ в 2020 году подорожают в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарской республике (5,4%) и Республике Дагестан (5,2%), самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа, он составит 2,4%, Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства России.РИА Новостивчера в 22:16
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Определена верхняя планка роста платежей за коммунальные услуги в 2020 году
Слухи и Фактывчера в 10:16
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