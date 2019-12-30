Экономика

ФАНФАНЧто изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6% страховые пенсии неработающих граждан, которые они получают по старости, по инвалидности либо по потере кормильца. В среднем рост страховых пенсий произойдет на одну тысячу рублей.
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Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

Газета.Ru03:01

С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

Российская газетавчера в 11:44

Колымчанам выплатят пенсии в повышенном размере 30-31 декабря

Магаданская правда27 декабря в 23:07

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

RT на русскомвчера в 09:31

Неработающим пенсионерам увеличат пенсию на 6,6% с 1 января

Телеканал 360°вчера в 08:25

В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

Известиявчера в 07:36

В ПФР объяснили, сколько россиян получат повышенную пенсию

URA.Ruвчера в 11:26
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Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
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Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
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20 лет назад Путин стал преемником Ельцина

ГЛАС.RU 05:39
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Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»

Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
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Ученые рассказали о смертельной опасности неправильного сна

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Политика

В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
РИА Новости вчера в 15:50
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Трамп анонсировал подписание первой фазы соглашения с Китаем 15 января

Интерфакс 09:32
Общество

Гендиректора «Интерторга» поймали в Пулково, не дав улететь в Дубай

Генерального директора ТД "Интерторг" 50-летнего Мушвига Абдуллаева поймали в аэропорту Пулково. Бизнесмен пытался вылететь в Дубай.
РЕН ТВ 04:32
Политика

Опубликовано видео новогоднего обращения Путина

Видеозапись обращения опубликована на YouTube-канале «России 1». В настоящий момент трансляцию посмотрели 11 504 раза — она стала доступна на видеохостинговой платформе около 16:00 по московскому времени.
Lenta.ru 08:52
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В Кремле раскрыли темы разговора Путина и Зеленского

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Общество

В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за сто лет

Самый низкий показатель прироста населения за последние сто лет зафиксирован в Соединенных Штатах в 2019 году, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 19:54
Политика

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России.
Lenta.ru 05:38
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Российская газета 08:02
Биатлон

СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
News.ru 07:21
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Общество

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
Lenta.ru 09:55
Происшествия

Участника одиночного пикета задержали этим вечером на Тверской улице в Москве

Позже, как пишет сайт ОВД-Инфо, активиста задержали и отвезли в ОВД "Тверской".
Эхо Москвы 09:30
Общество

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом

С Новым, 2020 годом! — заключил Медведев. А часть России уже услышала поздравления от президента России Владимира Путина.
Life.ru 09:54
Общество

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
РБК 08:41
Энергетика

В «Нафтогазе» рассказали об ожидаемом объеме транзита российского газа

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году через ГТС Украины будет осуществлен транзит 75 млрд кубометров российского газа.
Газета.Ru 08:16
Общество

Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

Представитель СК пообещала, что ведомство примет "все возможные меры, чтобы права пенсионеров на положенное государством жилье были обеспечены".
Pravda.Ru 08:22
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости вчера в 13:55
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $0,8 млрд

Международные резервы России по состоянию на 27 декабря выросли $0,8 млрд по сравнению с предыдущей неделей.
Известия 08:27
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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Гаджеты

Были представлены умные часы Xiaomi Watch Color

Анонсированы продажи новых смарт-часов от Xiaomi - Xiaomi Watch Color. Это вторые подобные часы от китайского гиганта.
ИнфоСМИ вчера в 05:51
Общество

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Газета.Ru 02:40
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года в разных странах мира.
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