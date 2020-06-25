Общество
Вести.RuРоссиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости. Как сообщили в пресс-службе Роструда, работа 1 июля будет оплачена в двойном размере (как нерабочий праздничный день), а для отдыхающих зарплата за июль не снизится.
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Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Здоровье
Коронавирусом заразились еще 217 нижегородцев
В Нижегородской области за сутки подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в оперативном штабе региона.
РБК Нижний Новгород 04:19
Политика
Дмитрий Медведев высказался о поправках в Конституцию РФ
Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки в конституцию расширят роль парламента.
BFM.ru 03:24
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости вчера в 16:17
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Lenta.ru вчера в 19:14
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Наука
Назван процент переболевших для победы над коронавирусом
По словам профессора Фрэнка Болла, лишь активность населения поможет справиться с коронавирусом и получить коллективный иммунитет.
Evo-rus.com вчера в 15:09
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
Здоровье
Врач назвала один из первых признаков сахарного диабета
Как сообщали «Кубанские новости», названы признаки, которые вовремя подскажут, что у вас скрытые проблемы с сахаром.
Кубанские новости 01:58
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие
Истребитель F-35A испытали сбросом термоядерной бомбы
Американские военные провели серию испытаний истребителя F-35A Lightning II сбросом массо-габаритного макета перспективной термоядерной бомбы B61-12 с боевой частью изменяемой мощности.
N+1 02:33
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Происшествия
В Иркутской области подросток погиб при дорожных работах
Возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Российская газета 04:18
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Энергетика
Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель
По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Российский траулер, на борту которого находится 35 человек, сел на мель у берегов Норвегии в районе острова Арнойя в губернии Тромс.
Газета.Ru 02:46
Экономика
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
Газета.Ru вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17